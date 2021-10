“Il Papa le ha promesso che verrà a trovarla in Val di Sole”. L'incontro di Fiammetta con il Santo Padre, dalla dad fra i pascoli a Terzolas al Vaticano

ROMA. La storia di Fiammetta, dalla didattica a distanza in mezzo alle capre nei pascoli della val di Sole alle sale del Vaticano per un incontro con Papa Francesco, il padre della ragazza Massimiliano Melis a il Dolomiti: “Ci ha invitato a Roma il Santo Padre dopo una lettera inviatagli da Fiammetta per raccontare le difficoltà vissute dalle famiglie e soprattutto dai bambini con la didattica a distanza. Alla fine il Papa ha promesso che verrà a trovarla in Val di Sole e che sarà proprio Fiammetta a fargli da guida”.

La foto della ragazza intenta a studiare con un tavolo in mezzo ai pascoli montani della val di Sole (Qui Articolo) aveva fatto il giro del mondo durante il periodo di lockdown, diventando un simbolo della resistenza delle famiglie e soprattutto dei più piccoli di fronte alle difficoltà della pandemia e della didattica a distanza. E sono proprio queste le questioni che la protagonista dello scatto, la piccola Fiammetta di soli 10 anni, ha deciso di mettere per iscritto e inviare direttamente al vescovo di Roma.

“La risposta dalla Santa Sede ci è arrivata circa 10 giorni fa – racconta il padre della ragazza al nostro giornale – e Papa Francesco ha apprezzato molto le parole di Fiammetta, convocandoci in San Pietro per le 12 e 30 del 30 ottobre”. Una data piuttosto significativa visto che, tra ieri e oggi, il Santo Padre ha incontrato due tra i leader mondiali più importanti nello scacchiere geopolitico globale, il presidente Usa Joe Biden e il premier indiano Narendra Modi. “Subito dopo di loro è toccato a Fiammetta” racconta Melis.

Alle 12 e 30 precise il Papa si è presentato. “E' stata un'emozione grandissima, non capivo nulla – racconta Melis – Fiammetta invece è rimasta molto più tranquilla, ma questo è il suo carattere”. Papa Francesco ha quindi chiesto alla bambina come facesse a studiare al freddo fra le montagne (“per me è normale, poi mi muovo e riscaldarmi” avrebbe risposto lei) prima di accettare l'invito della ragazza a visitare la val di Sole.

“Ha promesso a Fiammetta che verrà a trovarla – conclude Melis – dicendole che sarà proprio lei a fargli da guida. L'incontro in tutto è durato circa una mezz'ora ma è difficile riuscire a descrivere a parole le emozioni che abbiamo provato. Alla fine, dopo avergli consegnato dei dolci sardi e dei formaggi realizzati da Fiammetta a Terzolas, Papa Francesco l'ha abbracciata, facendole i complimenti e dicendole che è un esempio per grandi e piccoli”.