Incidente nei cieli trentini, un parapendio perde quota e poi precipita violentemente a terra

ALA. Un parapendio è precipitato sulle Piccole Dolomiti. Un pilota è stato trasportato in elicottero all'ospedale.

L'allerta è scattata intorno alle 15.45 di oggi, domenica 15 agosto, quando lo sportivo è stato visto perdere quota e poi cadere sul Carega nella zona tra il rifugio Mario Fraccaroli e cima Madonnina.

Immediato l'allarme lanciato al Numero unico per le emergenze e subito si è attivata l'operazione della macchina dei soccorsi.

Il tecnico di Centrale operativa del soccorso alpino, con il coordinatore dell'Area operativa Trentino meridionale, ha chiesto l'intervento dell'elicottero per portare in quota gli operatori e l'equipe medica.

Raggiunto dal personale sanitario, il pilota è stato immobilizzato e stabilizzato. Dopo le prime assistenze, il ferito è stato imbarellato e recuperato a bordo dell'elicottero per essere trasportato all'ospedale.

Pronti in piazzola anche gli operatori di Ala e del rifugio Campogrosso in Veneto per fornire un eventuale supporto in caso di necessità.