Lago di Garda, morto un 37enne: in corso le ricerche di una donna. All’origine della tragedia forse un incidente fra imbarcazioni

Nelle ultime ore si è fatta largo l’ipotesi di un incidente avvenuto nelle acque del lago di Garda con un motoscafo che avrebbe travolto la piccola imbarcazione con a bordo due persone: il cadavere apparterebbe a un 37enne del posto mentre sono in corso le ricerche di una donna

SALÒ (Brescia). È ancora avvolto nel mistero il ritrovamento del cadavere di un uomo avvenuto questa mattina tra Saló e San Felice del Benaco, sulla sponda bresciana del Lago di Garda. Sul posto, allertati dalla guardia costiera, sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Salò che hanno raccolto i primi indizi. Stando alle informazioni ufficiali l’imbarcazione, a bordo della quale è stato trovato il cadavere, presenta danni da urto.

Da quanto trapela invece, il corpo apparterrebbe a un 37enne della zona. Inoltre a bordo della barca sono stati trovati anche degli indumenti da donna per questo vigili del fuoco, guardia costiera, capitaneria di porto e forze dell’ordine sono impegnati nelle ricerche di una giovane. Da quanto si apprende la donna scomparsa sarebbe originaria di Toscolano Maderno. Il 37enne e la donna scomparsa erano usciti in barca per assistere al passaggio della manifestazione automobilistica della Mille miglia.

Nelle ultime ore si è fatta largo l’ipotesi di un incidente avvenuto nelle acque del lago di Garda con un motoscafo che avrebbe travolto la piccola imbarcazione. Vista la situazione sul posto si è deciso di far intervenire anche il Nucleo investigativo di Brescia. Al momento i carabinieri stanno cercando di rintracciare la seconda imbarcazione che potrebbe essere stata coinvolta nell’incidente.

QUI AGGIORNAMENTO