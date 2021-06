Lampo, Perla e Spike dispersi al rifugio Cava Buscada. I proprietari: "Li stiamo cercando da due giorni, aiutateci"

Si sono persi nella mattinata di ieri, giovedì 10 giugno. I tre cani si sono allontanati dal Rifugio Cava Buscada e si sono diretti nei boschi senza più farsi vedere. "Probabilmente si sono persi e non sono più riusciti a trovare la strada di casa"

ERTO (PN). Lampo, Perla e Spike sono scappati di casa e non si sono più fatti vedere. È successo nella mattinata di ieri, giovedì 10 giugno, al Rifugio Cava Buscada a Erto, in val Zemola. A quanto pare i tre cani sono usciti dal recinto di casa e si sono diretti nei boschi senza più tornare.

I proprietari li hanno cercati dappertutto, ma non c’è stato ancora nessun avvistamento. È stato diffuso anche un messaggio sui social per vedere se qualcuno li avesse visti in giro, ma anche qui ancora nessuna fortuna.

“Sono molto amichevoli e amano le coccole – spiegano i proprietari -. Rispondono ai nomi di Lampo (nella foto a destra), Perla (a sinistra) e Spike (in centro). Ormai li stiamo cercando da due giorni interi, ma non abbiamo avuto fortuna. Probabilmente si sono persi nei boschi e non sono più riusciti a trovare la strada di casa. Qualunque aiuto sarà ben accetto”.

Chiunque li vedesse è pregato di farlo sapere a uno dei seguenti numeri: 3452451436, 3200413665 oppure 3284625598. In alternativa si può chiamare la linea fissa del rifugio Cava Buscada: 0427666746.