Le pietre hanno ceduto e i bimbi sono morti precipitando nell'edificio, colpiti dai frammenti delle lastre. Per gli altri due piccoli, graffi e un trauma al polso

SANT'ANNA D'ALFAEDO. Un dramma infinito, una vicenda straziante che getta nello sconforto più famiglie quando cercavano solo una giornata di svago e divertimento. Due bambini (un di 8 anni e l'altro di 7) hanno perso la vita questo pomeriggio mentre si trovavano con altri due amichetti a giocare nei pressi di Malga Preta. L'allarme è stato lanciato attorno alle 16 ed ora emergono i dettagli di quanto è accaduto.

I quattro bimbi stavano giocando sul tetto di un ex ghiacciaia, vicina alla pozza di abbeveraggio delle vacche, a un centinaio di metri da Malga Preta di Sopra, quella che vedete in queste immagini. Una struttura come ce ne sono altre in Lessinia, con un tetto in pietra a incastro e che parte direttamente dal livello del terreno. I quattro bambini sono corsi su quel tetto per giocare credendo che la struttura potesse reggerli e invece le pietre si sono spezzate e così i quattro sono precipitati per alcuni metri all'interno del vecchio edificio finendo per sbattere al suolo e per essere colpiti dai pezzi di pietre che componevano il tetto.

I bambini erano con le loro famiglie in quella zona della Lessinia per vivere una giornata di svago e divertimento. La zona dove è successo il drammatico incidente, infatti, è molto bella ed è quella delle malghe Preta: ce ne sono due, una di Sopra (è a quota 1.527 metri) e l'altra di Sotto (è a quota 1.482 metri) ma sono entrambe piuttosto vicine e si trovano in zona Corno d'Aquilio (1.554 metri di quota) di fatto proprio al confine tra il Veronese e il Trentino.

Dopo l'incidente i genitori hanno subito chiamato i soccorsi che sono giunti sul posto il prima possibile. Sono state attivate le squadre del Soccorso alpino e del Soccorso speleologico di Verona che hanno raggiunto il luogo dove si è consumata la tragedia oltre ai carabinieri di Caprino Veronese e agli elicotteri con a bordo il personale sanitario partiti da Verona e da Trento. Sul posto i presenti, corsi in loro aiuto, hanno tentato le manovre di rianimazione. All'equipaggio medico sbarcato nelle vicinanze è restato il tristissimo compito di constatare il decesso. Degli altri due bambini, uno ha riportato dei graffi, mentre una bambina, con un probabile trauma al polso, è stata trasportata assieme alla mamma all'ospedale di Borgo Trento.

Quello trentino, però, ha fatto rientro senza nessuno a bordo perché, purtroppo, due dei piccoli erano già deceduti. Gli altri due sono stati caricati su quello veneto e trasportati feriti ma non in pericolo di vita all'ospedale di Borgo Trento.