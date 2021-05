Lutto in Trentino, addio a padre Paolo Angheben. Missionario in Etiopia è morto a causa del Covid

TRENTO. Lutto in Trentino per la morte di padre Paolo Angheben. Aveva 74 anni ed a sconfiggerlo è stato il Covid.

E’ morto ieri mattina ad Addis Abeba, in Etiopia.

Missionario di origine trentina, era nato il 28 dicembre 1946 a Riva di Vallarsa, aveva emesso la professione perpetua nell’ordine dei missionari della Consolata il 15 dicembre 1973 a Londra ed era stato ordinato sacerdote a Vallarsa un anno più tardi, il 21 luglio 1974.

Tutta la sua opera di missionario si è svolta in Etiopia: parroco in diverse località, direttore del seminario e vicario generale a Meki, consigliere regionale e delegato ad Addis Abeba.

Negli ultimi anni si stava occupando di animazione missionaria a Modjo.

Intorno al 20 aprile aveva iniziato ad accusare problemi di salute. E' stato portato in un ospedale privato e poi in uno pubblico, maggiormente attrezzato per il contrasto alla pandemia, purtroppo il Covid-19 lo ha sopraffatto nelle prime ore di sabato 8 maggio.