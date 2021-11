Maltempo, prima neve e disagi per numerosi automobilisti senza attrezzatura invernale (FOTO). In arrivo una nuova perturbazione a partire da domani

Dal Trentino all'Alto Adige i fiocchi di neve hanno imbiancato i passi creando non pochi problemi. Vigili del fuoco in azione per numerosi mezzi senza adeguata attrezzatura invernale bloccati dalla neve

TRENTO. Prima neve e prime difficoltà in diverse zone della regione a partire dal tardo pomeriggio di ieri. Le immagini delle strade imbiancate con fiocchi di neve si sono iniziate a vedere da Madonna di Campiglio alle zone montane dell'Alto Adige.

Non sono mancati i problemi per gli automobilisti colti di sorpresa dal maltempo e senza attrezzattura invernale adeguata che hanno richiesto l'intervento dei vigili del fuoco volontari. A rimanere bloccati anche diversi autobus.

In Trentino la pioggia in città si è trasformata in neve in quota. Nel pomeriggio di ieri abbiamo assistito ad una copiosa nevicata che ha imbiancato la val Rendena, in particolare la zona di Madonna di Campiglio.

Problemi al passo del Tonale dove diverse automobili sono rimaste bloccate. Stessa situazione a passo San Pellegrino.





Questa mattina non si registrano particolari problemi alla viabilità, massima attenzione in Val di Fiemme e Val di Fassa per la possibilità di tratti stradali ghiacciati.

Per la giornata di oggi Meteo Trentino prevede un ulteriore leggero calo delle temperature minime mentre per domani, mercoledì 3 novembre, una nuova fase perturbata porterà ulteriori precipitazioni, specie nella seconda parte della giornata con il limite delle nevicate che scenderà a circa 1500 metri.

Occorre prestare attenzione su strade di montagna alte e passi a carreggiate innevate e scivolose e guidate solo con attrezzatura invernale.