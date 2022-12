Nevica in Trentino e disagi alla viabilità (FOTO e VIDEO): svariati automobilisti in difficoltà e mezzi pesanti bloccati lungo le strade

Diversi gli automobilisti in difficoltà, vetture finite di traverso e i mezzi pesanti bloccati a causa del fondo stradale reso sdrucciolevole dalla perturbazione che interessa il Trentino in queste ore

Contenuto sponsorizzato

TRENTO. Disagi alla viabilità lungo le arterie trentine a causa della nevicata che interessa il territorio. Sono in corso le operazioni di pulizia da parte del Servizio gestione strade con le imprese private competenti per alcune tratte stradali.

Diversi gli automobilisti in difficoltà, vetture finite di traverso e i mezzi pesanti bloccati a causa del fondo stradale reso sdrucciolevole dalla perturbazione. Nell'Alto Garda gli operatori sono entrati in azione per alcuni autoarticolati in difficoltà sulla strada statale 240 in località passo San Giovanni. Ma sono già numerosi gli interventi di forze dell'ordine e dei vigili del fuoco per cercare di garantire la massima sicurezza sulle arterie provinciali.

Sono 14 i presìdi attivati lungo le principali arterie del Trentino. In fondovalle la neve ha raggiunto uno spessore compreso tra i 2 e gli 8 centimetri, mentre in quota si sono raggiunti i 20 centimetri. Il Commissariato del governo ha prolungato fino alle 18 di oggi, venerdì 9 dicembre, il divieto di transito per i mezzi pesanti dal chilometro 88 della statale 47 della Valsugana in direzione Trento. I pullman viaggiano regolarmente.

Le autorità ricordano che dal 15 novembre è in vigore l’obbligo di viaggiare con pneumatici da neve o catene a bordo montate durante le precipitazioni nevose. La raccomandazione è inoltre quella di moderare la velocità e di guidare con particolare attenzione per il fondo stradale sdrucciolevole e per la presenza in carreggiata dei mezzi per lo sgombero neve e per i trattamenti antighiaccio.