Neve in Trentino, strade bianche e automobilisti in difficoltà: code e rallentamenti in molte arterie stradali. Raffica di interventi dei vigili del fuoco

In piazza Dante Trentino Trasporti ha attivato anche il montaggio delle catene per gli autobus. Entro mezzanotte sono attesi mediamente 10 - 30 centimetri o più di neve oltre gli 800 - 1.000 metri e quantitativi minori a quote inferiori, ma 5 - 15 centimetri o più di neve potranno interessare anche alcuni fondovalle

TRENTO. Strade imbiancate e traffico in difficoltà. Sono già numerosi gli interventi in campo da parte dei vigili del fuoco per automobilisti in difficoltà a causa della neve che sta cadendo da metà pomeriggio in diverse zone del Trentino.

Visto anche l'orario, si stanno registrando code e rallentamenti dalla tangenziale di Trento alla SS45bis e numerose altre arterie principiali.

Fortunatamente fino ad ora non sono stati registrati gravi incidenti. L'invito è quello però di prestare la massima attenzione a causa del fondo stradale ghiacciato.

In piazza Dante Trentino Trasporti ha attivato anche il montaggio delle catene per gli autobus.

Secondo le previsioni di Meteo Trentino, nelle prossime ore le precipitazioni si intensificheranno.

Entro mezzanotte sono attesi mediamente 10 - 30 centimetri o più di neve oltre gli 800 - 1.000 metri e quantitativi minori a quote inferiori, ma 5 - 15 centimetri o più di neve potranno interessare anche alcuni fondovalle.

Verso mezzanotte o poco dopo e fino al mattino di domani, venerdì, si prevede che le precipitazioni si attenuino o esauriscano. Dal pomeriggio di venerdì e soprattutto dalla sera, nella notte ed al mattino di sabato saranno possibili precipitazioni sparse con quota neve in calo a fine evento fino a 1.000 metri circa.

Sabato tendenza al miglioramento con moderati venti settentrionali via via più freddi specie in quota.