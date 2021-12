Nevicate molto intense in Cansiglio, Asiago, Grappa decine di auto bloccate con famiglie a bordo. Cancellate quattro corse dei treni

A Belluno sono già caduti circa 20 centimetri di Neve e l'Ulss1 ha rimodulato le aperture dei drive in tamponi. L'allerta proseguirà anche domani mattina. Venerdì atteso un crollo delle temperature, in Trentino fino a meno 10 gradi

BELLUNO. Nevica su tutte le Alpi da Trento a Bolzano passando per Belluno (dove sono già caduti una ventina di centimetri). La situazione più critica è in Cansiglio, dove una quarantina di auto sono rimaste bloccate.

Nonostante le previsioni e le allerte meteo in tanti si sono recati sui luoghi più popolari per sciare o farsi una slittata e approfittare della nevicata. Risultato: la ''piana'' del Cansiglio ha visto bloccarsi sotto la neve decine di auto con all'interno famiglie con anche molti bambini. Sul posto sono stati chiamati i soccorsi con varie squadre dei vigili del fuoco che sono scese in campo per permettere assistere le persone bloccate nelle macchine e aiutarle a riprendere la via di casa.

Una situazione simile si è verificata anche sull'Altopiano di Asiago e sul Monte Grappa dove sulla provinciale 140 sono rimaste ferme 5 auto anche in questo caso con a bordo anche dei bambini. A Cavaso del Tomba stessa situazione con i vigili del fuoco intervenuti per assistere le persone in difficoltà.

Problemi anche sulla linea ferroviaria: quattro le corse cancellate. Non è partito il treno delle 14.41 da Conegliano a Belluno e non partirà quello delle 16.20 Belluno – Conegliano. Cancellate anche le corse Calalzo – Belluno delle 18.28 e Belluno – Calalzo delle 19.30.

''A causa delle avverse condizioni meteo - comunica l'Ulss1 Dolomiti - saranno chiusi domani 9 dicembre i drive in tamponi mattutini di Feltre e di Paludi e i drive in tamponi di Agordo e di Tai di Cadore. L’Ulss Dolomiti si adopererà per mantenere attivo il drive tamponi pomeridiano di Paludi dalle 13.00 alle 19.00 al fine di garantire almeno in parte i tamponi di sorveglianza. I tamponi non eseguiti domani mattina a Feltre saranno “recuperati” il giorno successivo. I tamponi non

eseguiti a Tai e Agordo saranno recuperati sabato''.

La protezione civile nazionale ha annunciato precipitazioni a carattere di rovescio o temporale su Veneto, Toscana, Umbria e Lazio a partire da questa mattina. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, locali grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Previsti, inoltre, venti di burrasca dai quadranti meridionali su Veneto, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo e Molise. Saranno possibili forti mareggiate lungo le coste esposte. Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per la giornata di domani, mercoledì 8 dicembre, allerta gialla sull’intero territorio di Toscana, Lazio, Umbria e Basilicata e su parte di Abruzzo, Calabria, Molise, Friuli Venezia Giulia e Veneto.

La Protezione civile del Trentino ha emesso un avviso di “Allerta moderata - arancione” per neve abbondante e/o a bassa quota, dalle 12 di oggi, mercoledì 8 dicembre, alle 12 di giovedì 9 dicembre 2021, su tutto il territorio provinciale; e di “Allerta ordinaria - gialla”, per temperature minime a bassa quota, da mezzanotte alle 12 di venerdì 10 dicembre 2021 su tutto il territorio provinciale. A partire da giovedì pomeriggio vi saranno ampie schiarite a cui farà seguito un rasserenamento complessivo nella notte tra giovedì e venerdì con conseguente brusco calo delle temperature con valori minimi prossimi o inferiori a -10 gradi nella gran parte del territorio provinciale.