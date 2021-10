Operatore non protetto durante i tamponi, 2 mila euro di multa ad una farmacia

E' successo nel bellunese durante i controlli portati avanti sul territorio dai Nas per il rispetto delle regole. In una farmacia sono state trovate carenti attenzioni dei dipendenti durante le sedute dedicate ai tamponi della clientela

BELLUNO. Aveva fatto qualche tampone senza indossare le dovute protezioni. E' di 2 mila euro la multa contenuta nel verbale fatto ad una farmacia nel bellunese dopo la visita dei Nas.

Il verbale rivolto al direttore della farmacia e non ai titolari è stato fatto per le carenti attenzioni dei dipendenti durante le sedute dedicate ai tamponi della clientela.

Il rispetto della normativa e delle norme anti-covid in questi delicati momenti è fondamentale.

Per questo non mancano i controlli delle forze dell'ordine affinché ci sia il rispetto delle regole. Sempre nei giorni scorsi i carabinieri del nucleo antisofisticazioni sono stati anche in Agordino dove hanno effettuato ulteriori verifiche ad altre farmacie.