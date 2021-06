Perde il controllo dell'auto e si schianta contro il muro di cemento. Incidente sulla strada del Brennero

BOLZANO. Momenti di paura quest'oggi sulla strada del Brennero dove un automobilista è rimasto vittima di un incidente.

Sulle cause sono in corso le verifiche da parte delle forze dell'ordine. Secondo le prime informazioni la persona alla guida, all'altezza di Chiusa ha perso il controllo del mezzo finendo per schiantarsi contro il muro laterale di cemento armato.

Nello schianto l'auto è finita anche contro un palo dell'illuminazione pubblica.

Immediatamente è stato dato l'allarme. Sul posto si sono portati i vigili del fuoco, la Croce Bianca di Salorno, i carabinieri di Egna e il servizio stradale provinciale.

Fortunatamente la persona che si trovava all'interno del mezzo è riuscita ad uscire autonomamente ed è stata poi presa in carico dai soccorritori.