Prendono fuoco alcuni scarti di lavorazione del legname (FOTO), oltre 20 pompieri sul posto per evitare che l'incendio si propaghi al bosco

L'allerta è scattata in Primiero a lato della strada che collega Canal San Bovo e Caoria. Attivati diversi corpi dei vigili del fuoco di zona per gestire l'emergenza

CANAL SAN BOVO. Oltre 20 vigili del fuoco sono intervenuti per domare un rogo nel Primiero. Un incendio boschivo che si è sviluppato a bordo della strada e che si è velocemente propagato sulla rampa.

L'allerta è scattata intorno alle 18 di oggi, sabato 30 ottobre, lungo la strada che collega Canal San Bovo e Caoria. Un densa colonna di fumo e le fiamme si è levata a lato della carreggiata.

Per cause ancora in fase di accertamento, alcune ramaglie e scarti di lavorazione del legname hanno iniziato a bruciare. Il fronte si è propagato velocemente, favorito dal terreno secco.

Immediato l'allarme e sul posto si sono portati i vigili del fuoco di Canal San Bovo, Imer e Mezzano per un totale di 25 unità con diversi mezzi e autobotti.

I pompieri hanno isolato e messo in sicurezza la zona, quindi hanno avviato prontamente le operazioni di spegnimento.

Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha permesso di circoscrivere il fronte delle fiamme e di evitare che qualche scintilla potesse scappare per interessare ulteriormente l'area boschiva.

Una volta spento il rogo, si sono svolte le attività di verifica e monitoraggio delle temperature per eventualmente spegnere gli ultimi focolai.