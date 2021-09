Primo giorno di scuola, le fiamme distruggono il pulmino che trasporta gli alunni. Il mezzo distrutto

E' successo nel trevigiano e il mezzo aveva appena portato a scuola i bambini. Non ci sono stati feriti, sul posto i vigili del fuoco

TREVISO. Primo giorno di scuola è pulmino degli alunni in fiamme. Sono stati momenti di paura quelli vissuti oggi a Treviso nel comune di Sarmede.

Lo scuolabus era parcheggiato e fortunatamente a bordo in quel momento non erano presenti persone. Era appena stato utilizzato per trasportare alcuni bambini nel loro primo giorno di scuola.

Ad un certo punto, però il fuoco lo ha avvolto. A dare l’allarme sono stati alcuni passanti che hanno visto le fiamme altissime. Sul posto sono intervenuti in pochi minuti i vigili del fuoco dai distaccamenti di Vittorio Veneto e Conegliano.

Non ci sono stati feriti ma il mezzo è andato distrutto. Cause in corso di accertamento da parte dei vigili del fuoco.