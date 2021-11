Riescono ad intrufolarsi in una carrozzeria per rubare dalle auto in riparazione, due arresti

I due hanno cercato di sottrarsi all’arresto, dichiarando di essere soltanto alla ricerca di un riparo per trascorrere la notte. La donna è stata trovata una grossa tenaglia che la stessa aveva appena utilizzato nel tentativo di asportare l’autoradio dall’auto