Rintraccia la ex compagna, la segue e poi la picchia in strada (e se la prende anche con chi cerca di difenderla): arrestato a Cognola un 36enne

TRENTO. Stava picchiando e insultando una donna in strada e quando un ragazzo ha provato a difenderla e a frapporsi tra lei e l'aggressore, questi lo ha malmenato a sua volta. Fortunatamente, poi, sono arrivati i carabinieri e l'aggressore è stato arrestato, colto in flagranza, per lesioni.

I fatti sono successi ieri notte a Cognola di Trento. I carabinieri sono stati allertati da un utente che ha detto loro che in strada c'era un uomo che stava picchiando violentemente una donna. Giunti sul posto i militari dell'Arma hanno notato una persona fuori controllo, che stava strattonando un ragazzo e poco distante, una donna con diversi segni anche sul volto seduta a terra.

I carabinieri sono intervenuti fermando l’aggressore e hanno acclarato che il giovane era stato aggredito in ragione della sua interposizione a difesa della donna seduta per terra. Prima, infatti, pugni e calci erano toccati a lei e sul corpo portava i segni ben visibili delle violente percosse.

I militari hanno anche appurato che la giovane in passato aveva avuto una relazione con l’aggressore e aveva convissuto con lui in provincia di Venezia, ma che da tempo era tornata a Trento, data la fine della loro relazione. Ma l'uomo, un 36enne tunisino, non se ne sarebbe fatto una ragione, quindi ha deciso di venire a Trento per rintracciare l’ex convivente e una volta trovatala, probabilmente all’esito di un colloquio dalle conclusioni sgradite, ha iniziato ad aggredirla, dapprima verbalmente e poi passando alle vie di fatto, infine non pago, le ha sottratto alcuni oggetti personali.

La vittima è stata condotta al pronto soccorso dell’ospedale Santa Chiara, dove le sono state riscontrate lesioni guaribili in un paio di settimane, mentre l’uomo è stato immediatamente arrestato e ristretto in caserma.