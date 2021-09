Scomparso un 65enne a Pieve di Cadore: ha detto che sarebbe tornato a casa a piedi ma non è mai arrivato. In azione il Soccorso alpino

L'uomo sarebbe stato accompagnato in piazza a Pieve di Cadore in mattinata da un parente, al quale avrebbe detto di voler tornare a piedi verso la sua abitazione a Nebbiù

PIEVE DI CADORE (BELLUNO). L'allarme è scattato oggi, martedì 28 settembre, verso le 13 e 30: un 65enne di Nebbiù è scomparso dopo aver detto che, da Pieve di Cadore, sarebbe tornato a casa a piedi.

Secondo quanto riporta il Soccorso alpino e speleologico veneto, l'uomo sarebbe stato accompagnato in piazza a Pieve di Cadore in mattinata da un parente, al quale avrebbe detto di voler tornare a piedi verso la sua abitazione a Nebbiù.

Il 65enne però non è mai arrivato a casa e quindi, dopo la chiamata dei familiari, la macchina dei soccorsi si è messa in azione per dare il via alle ricerche alle quali, oltre al Soccorso alpino, hanno preso parte anche le Fiamme gialle e i vigili del fuoco.