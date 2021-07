Si allontana dal ristorante e scivola per 25 metri in un dirupo: ritrovata 77enne dispersa nei boschi

La donna, 77enne di Trento, è stata trovata in fondo ad un dirupo nei boschi sopra l'abitato di Roncone in Valle del Chiese, a circa 2 chilometri dal ristorante dal quale si era allontanata per una passeggiata. E' stata recuperata dal Soccorso alpino ed elitrasportata al Santa Chiara

RONCONE. Si allontana dal ristorante per una passeggiata e scivola per 25 metri in un dirupo: ritrovata 77enne trentina dispersa nei boschi sopra l'abitato di Roncone in Valle del Chiese. L'allarme è scattato intorno alle 12 e 30 quando i famigliari, non vedendo rientrare la donna, hanno chiamato il numero unico per le emergenze 112.





La 77enne, che si era allontanata per circa due chilometri dal ristorante lungo la strada che porta a malga Avalina, era finita in un dirupo fra i boschi, scivolando per circa 25 metri. A ritrovarla i vigili del fuoco di Roncone, intervenuto insieme al soccorso alpino: i soccorritori hanno scandagliato la strada ed i boschi intorno al ristorante per un'ora prima di riuscire ad individuare la donna in fondo al dirupo.





Dopo la caduta la donna è rimasta fortunatamente cosciente, anche se con possibili politraumi. Gli operatori della stazione Valle del Chiese, tra cui anche un medico ed un infermiere, hanno stabilizzato la 77enne, imbarellandola e trasportandola fino alla strada. Nel frattempo l'elicottero di Trentino emergenze è atterrato su un prato nelle vicinanze, la donna è stata quindi recuperata a bordo ed elitrasportata al Santa Chiara. Il comandante dei vigili del fuoco di Roncone aveva attivato anche il Comando dell'Unione distrettuale gestito dal corpo di Condino per eventualmente far intervenire in supporto i pompieri delle zone limitrofe.

Foto VVF Roncone