Si rompe la piattaforma e gli operai restano bloccati a diversi metri d'altezza per un'ora: a Rovereto intervengono i vigili del fuoco

La chiamata ai vigili del fuoco è arrivata in serata: due operai erano rimasti bloccati su una piattaforma aerea dopo un guasto. Per poter intervenire con l'autoscala i pompieri hanno dovuto bloccare temporaneamente il traffico

ROVERETO. E' successo in via Portici, a due passi dal Castello di Rovereto e da Palazzo Pretorio: due operai sono rimasti bloccati per circa un'ora a causa del guasto di una piattaforma aerea sulla quale stavano lavorando.





A quanto pare, i due erano impegnati in via Portici quando la loro piattaforma ha subito un guasto, bloccandoli a diversi metri d'altezza senza la possibilità di scendere. In serata quindi è scattata la chiamata ai vigli del fuoco, che sono intervenuti sul posto con l'autoscala per recuperare i due operai.





L'operazione di recupero è filata liscia e gli operai sono stati fatti scendere a terra illesi, ma vista la necessità di mettere in campo l'autoscala il traffico è stato temporaneamente bloccato nella zona. Sul posto i vigili del fuoco di Trento e Rovereto e Saf.