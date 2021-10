Spaccio in piazza Dante, eroina e hashish venduti a ragazzi e fermato pusher minorenne: 6 i denunciati in pochi giorni

Nella scorsa settimana la polizia locale di Trento Monte Bondone ha portato avanti una serie di attività controllo in piazza Dante, fermando diversi spacciatori in possesso di droga e contanti. Uno di loro, un 17enne, è stato trovato con venti grammi di hashish e un bilancino di precisione

TRENTO. Controlli anti-droga in Piazza Dante, quattro gli interventi della polizia in pochi giorni tra vendita di hashish e di eroina: tra i fermati anche un pusher di soli diciassette anni trovato con venti grammi di hashish e un bilancino di precisione. Lo schema adottato dalle forze dell'ordine è stato lo stesso con cui da settimane si stanno portando avanti operazioni contro lo spaccio nella zona di Piazza Dante portando, dice la polizia locale, ad una drastica riduzione della vendita di droga nella zona dei giardini, che ormai rimane confinata solo nella zona sud.

Gli agenti hanno infatti osservato in abiti civili i movimenti di persone sospette, per poi intervenire a colpo sicuro con il personale in divisa. Lunedì scorso (25 ottobre) un 25enne è stato colto il flagranza mentre vendeva 5 dosi di eroina ad un ragazzo. Durante la perquisizione lo spacciatore è stato trovato in possesso di 210 euro in contanti derivanti proprio dall'attività di spaccio. Il giorno seguente invece un altro cittadino, un 26enne, è stato sorpreso a consegnare dell'hashish ad uno studente e altri 5 grammi di sostanza (insieme a 135 euro in banconote di piccolo taglio) sono stati ritrovati dagli agenti durante la perquisizione. Entrambi sono stati foto-segnalati e denunciati a piede libero per spaccio di stupefacenti.

Mercoledì invece, mentre le forze dell'ordine stavano osservando i movimenti di un altro sospetto, i poliziotti hanno notato un gruppo di giovani che si spostava sul retro della badia di San Lorenzo e, insospettiti, hanno deciso di fermarli ed effettuare dei controlli. Uno di loro, un ragazzo di soli diciassette anni, durante la perquisizione è stato trovato in possesso di venti grammi di hashish e di un bilancino di precisione. Lo stupefacente, dicono gli agenti, non era ancora stato confezionato per la vendita al dettaglio, che avrebbe fruttato fino a 300 euro sul mercato nero. Vista la giovane età il ragazzo è stato segnalato a piede libero al Tribunale per i minorenni e sostanza e bilancino sono stati sequestrati.

Ventiquattro ore dopo, nella serata di giovedì, dei poliziotti in divisa hanno infine notato due soggetti sospetti nelle vicinanze dei bagni pubblici di Piazza Dante. Gli agenti hanno deciso di avvinarsi ma i due, vedendo la volante che li puntava, sono scappati riuscendo a dileguarsi verso il centro della città. Fuggendo, uno dei due ha gettato due confezioni di eroina ritrovate in seguito dalle forze dell'ordine, che stanno procedendo alla visione dei filmati per risalire alla sua identità.