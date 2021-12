Temperature sotto lo zero e ghiaccio, a Trento (Roncafort) -6 gradi. Massima attenzione sulle strade, mezzi pesanti in difficoltà

I dati registrati da Meteo Trentino mostrano temperature sotto lo zero in quasi tutto il territorio provinciale. Fino alle 12 è allerta "Ordinaria - Gialla'' per le temperature minime a bassa quota. Massima attenzione ai tratti stradali ghiacciati

TRENTO. Interventi senza sosta sia in Trentino che in Alto Adige da parte dei vigili del fuoco per il soccorso di automobilisti sprovvisti di dotazioni invernali e autisti di mezzi pesanti in difficoltà.

A Corvara, in particolare, un mezzo pesante è rimasto bloccato a causa della neve e del ghiaccio presente in strada ed è stato necessario l'impegno per diverse ore dei vigili del fuoco per riuscire a rimettere in carreggiata camion.

Non sono mancati gli incidenti e le uscite di strada autonome per i tratti stradali ghiacciati.

L'invito fatto a tutte le persone che decidono di mettersi in strada è quello di prestare massima attenzione.

Qui alcune temperature riportate da Meteo Trentino

Durerà fino a mezzogiorno di oggi l'avviso di "Allerta ordinaria - gialla", per temperature minime a bassa quota su tutto il territorio provinciale.

Qui le rilevazioni delle zone più fredde