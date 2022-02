Maltempo, diversi gli interventi per mezzi fuori strada e camion in difficoltà (FOTO). Ore di lavoro per i vigili del fuoco in Trentino

Molti i conducenti che si mettono sulle strade del Trentino sprovvisti di catene e così si sono già verificati molti incidenti e situazioni di disagio sulle arterie provinciali. Svariati interventi dei pompieri in Valsugana