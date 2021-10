Terribile frontale tra un'auto e un camion, la vittima è Giorgia Sartori. Morta a 49 anni nello spaventoso incidente

TERRE D'ADIGE. E' Giorgia Sartori di Molveno la 49enne che ha perso la vita nel tragico frontale sulla strada provinciale 235 tra Zambana e Molveno.

E' praticamente morta nell'impatto, violentissimo, tra la sua vettura e un mezzo pesante avvenuto all'altezza del ponte Arcobaleno. A nulla sono valsi i tempestivi interventi della macchina dei soccorsi, mentre il conducente del camion è stato portato all'ospedale Santa Chiara di Trento.

Secondo le prime ricostruzioni della polizia, Sartori stava guidando verso Trento quando avrebbe perso il controllo dell'Opel Meriva e quindi avrebbe invaso la corsia opposta.

Nonostante i tentativi di frenare e sterzare, il conducente del mezzo pesante si è trovato davanti la vettura. A quel punto lo scontro è stato inevitabile.

Un botto fortissimo a seguito del quale i rottami si sono sparsi per svariati metri lungo la carreggiata (Qui articolo). L'auto è finita praticamente distrutta e la conducente è rimasta incastrata tra le lamiere. Le condizioni della 49enne sono apparse fin da subito estremamente gravi.

Immediato l'allarme e sul posto si sono subito portati i soccorsi, ambulanza, vigili del fuoco di Zambana, il corpo di Lavis, i permanenti di Trento e gli agenti della polizia locale per effettuare i rilievi, ricostruire la dinamica e gestire il traffico.

Le forze dell'ordine hanno isolato e messo in sicurezza l'area, mentre i pompieri hanno liberato la donna dall'abitacolo per consegnarla alle cure del personale sanitario. L'equipe medica ha avviato le manovre salvavita, ma purtroppo i tentativi si sono rivelati vani. Fatali le ferite, la 49enne è morta sul colpo.

Trasferito all'ospedale Santa Chiara di Trento l'autista del mezzo pesante. La strada è stata chiusa per diverse ore in entrambe le direzioni per i rilievi e per ricostruire la dinamica, consentire la pulizia della sede stradale dai detriti e rimuovere i mezzi.