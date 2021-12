Tragedia in val di Fassa, muore investita da un'auto mentre attraversa la strada: la vettura è scappata

L'incidente è avvenuto in località Fontanazzo in val di Fassa. E' il secondo grave incidente in Trentino in cui il conducente di un'auto non si è fermato. Vasta operazione di ricerca delle forze dell'ordine

MAZZIN. Gravissimo incidente in val di Fassa, una donna di Campitello è stata investita e uccisa e il conducente dell'auto non si è fermato a prestare soccorso. E' in corso un'intensa attività delle forze di polizia per riuscire a rintracciare la vettura.

L'allerta è scattata poco prima delle 16 di oggi, domenica 19 dicembre, secondo le prime informazioni la donna stava attraversando la strada con il marito in località Fontanazzo, frazione del Comune di Mazzin, quando è stata travolta da un veicolo.

Subito dopo l'incidente, l'automobilista però non si è fermato per far perdere le proprie tracce. Nel frattempo è stato lanciato l'allarme e sul posto si sono portati i soccorsi.

Tempestivo l'arrivo di ambulanza, dei vigili del fuoco di Mazzin, dei corpi di Canazei e di Campitello di Fassa e dei carabinieri per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica.

I pompieri e le forze dell'ordine hanno isolato e messo in sicurezza l'area, mentre da Trento è decollato l'elicottero che è atterrato nelle immediate vicinanze dell'incidente.

Purtroppo, però, per la persona non c'è stato nulla da fare, troppo gravi le ferite a seguito del violento impatto e le manovre dei soccorritori si sono rivelate vane.

E' in corso una vasta operazione di ricerca da parte delle forze dell'ordine per risalire all'auto che ha travolto il pedone. Si valutano gli elementi sul posto, si ascoltano le testimonianze e si setacciano le telecamere della zona.

E' il secondo grave incidente in poche ore in Trentino in cui il conducente di un'auto non si è fermato a prestare soccorso (Qui articolo).