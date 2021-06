Tre motociclisti si scontrano e finiscono a terra in val di Fiemme, diversi gli incidenti in Trentino che hanno coinvolto centauri

CASTELLO-MOLINA DI FIEMME. Un 47enne è stato trasferito in elicottero all'ospedale Santa Chiara di Trento e due 48enne a Cavalese. Questo il bilancio dell'incidente che ha coinvolto tre motociclisti in val di Fiemme.

L'allerta è scattata poco dopo le 11 di oggi, domenica 13 giugno, lungo la strada statale 612 tra Capriana e Molina.

Non è ancora chiara la dinamica e la ricostruzione di quanto avvenuto è affidata ai carabinieri, ma tre motociclisti che stavano guidando nella stessa direzione si sono scontrate. A quel punto tutti e tre i centauri sono stati sbalzati violentemente sull'asfalto e hanno sbattuto a terra.

Immediato l'allarme e sul posto si sono portati i soccorsi, ambulanze, vigili del fuoco di Molina e carabinieri per effettuare i rilievi, ricostruire la dinamica e gestire il traffico.

I pompieri e le forze dell'ordine hanno isolato e messo in sicurezza l'area, mentre da Trento si è levato in volo l'elicottero che nel giro di pochi minuti è atterrato in val di Fiemme. I tre motociclisti sono stati immobilizzati e stabilizzati, quindi sono stati trasferiti agli ospedali di Trento e Cavalese.

Una giornata caratterizzata, purtroppo, da diversi incidenti che hanno coinvolto motociclisti presenti sul territorio provinciale. Molti gli interventi della macchina dei soccorsi tra gli eventi al lago di Santa Colomba, Canezza, Bedollo, Altopiano della Vigolana, Riva del Garda, Primiero San Martino di Castrozza e val di Ledro.