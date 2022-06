Grave incidente sulle strade trentine, Due moto si scontrano in curva. Interviene l'elicottero: i feriti trasportati in ospedale

CAPRIANA. Un altro grave incidente sulle strade del Trentino, questa volta uno scontro tra moto in val di Fiemme e due persone sono state trasferite agli ospedali di Trento e di Rovereto.

L'allerta è scattata intorno alle 17 di oggi, domenica 26 giugno, lungo la strada statale 612 che collega i centri abitati di Capriana e Grauno.

La dinamica è ancora in fase di ricostruzione e per i rilievi viene utilizzato anche un drone, ma secondo le prime informazioni le due moto si sono scontrate all'altezza di una curva.

Un impatto fortissimo con i mezzi che sono usciti fortemente danneggiati mentre i centauri sono stati sbalzati violentemente sull'asfalto.

Immediato l'allarme e sul posto si sono portati i soccorsi, ambulanze, vigili del fuoco di Capriana e carabinieri per effettuare i rilievi, ricostruire la dinamica e gestire il traffico.

E' subito decollato l'elicottero che è atterrato alla piazzola in val di Fiemme per accelerare e supportare le attività dei soccorritori.

I feriti sono stati immobilizzati e stabilizzati dall'equipe medica, una persona è stata trasportata in elicottero all'ospedale Santa Chiara di Trento mentre l'altro centauro è stato accompagnato in ambulanza a Rovereto.

Diversi oggi gli incidenti sulle strade trentine, schianti che hanno causato anche diverse criticità alla viabilità. Tra i più gravi quello in val di Sole a Pellizzano, un incidente che ha coinvolto un'auto e due moto con 4 feriti elitrasferiti agli ospedali del territorio (Qui articolo).

In val di Non un altro incidente ha coinvolto sempre un motociclista (Qui articolo), episodio simile in valle del Chiese (Qui articolo).