Un boscaiolo viene colpito dal cavo d'acciaio della teleferica. Grave infortunio sul lavoro in val di Fassa

SAN GIOVANNI DI FASSA. Incidente sul lavoro in val di Fassa, un boscaiolo è stato trasferito in elicottero all'ospedale Santa Chiara di Trento.

L'allerta è scattata intorno alle 16 di oggi, giovedì 12 agosto, in un cantiere forestale aperto dopo la tempesta Vaia in località Prapolin sul territorio comunale di San Giovanni di Fassa.

Non è ancora chiara la dinamica, ma un operaio sarebbe rimasto ferito, il 59enne rumeno sarebbe stato colpito dal cavo di acciaio delle teleferica.

Immediato l'allarme e sul posto si sono portati i soccorsi, ambulanza, vigili del fuoco di zona, soccorso alpino e carabinieri.

I soccorritori hanno isolato e messo in sicurezza l'area, mentre l'elicottero è atterrato nel giro di pochi minuti in val di Fassa in quanto operativo in zona per un altro intervento.

L'operaio è stato immobilizzato e stabilizzato dall'equipe medica sbarcata sul posto, quindi il 59enne è stato verricellato a bordo dell'elicottero per il trasporto all'ospedale del capoluogo.

Sono oltre 300 i cantieri boschivi in Trentino dopo Vaia dell'ottobre 2018. Nel 2021 sono stati già due gli incidenti mortali in situazioni simili (Qui articolo).