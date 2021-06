Un mezzo pesante con merce pericolosa e sostanze chimiche prende fuoco in A22. Accorrono i vigili del fuoco

L'allerta è scattata a Nord del Brennero sul territorio austriaco. Sono intervenuti anche i pompieri altoatesini. Le operazioni sono ancora in corso

VIPITENO. Momenti di tensione in Alto Adige, un mezzo pesante adibito a trasportare merce pericolosa, come immondizia e varie sostanze chimiche, è stato avvolto dalle fiamme.

L'allerta è scattata intorno alle 9.30 di oggi, mercoledì 16 giugno, nel parcheggio autostradale a Nord del Brennero: prima un po' di fumo e poi sono sviluppate le fiamme.

Inizialmente l'evento è stato segnalato sul territorio altoatesino e così si sono subito attivati i vigili del fuoco di Vipiteno, Colle Isarco, Fleres e Tunes. Ma in realtà l'autoarticolato era già in Austria e quindi sono stati allertati anche i corpi di Steinach e Grieß am Brenner.





Nel frattempo, il conducente del mezzo pesante aveva già staccato il rimorchio per mettere in sicurezza la motrice. E dopo aver messo in sicurezza e isolato l'area, i pompieri hanno avviato le operazioni di spegnimento.

Un intervento complicato in quanto il materiale era composto da immondizia e alcune sostanze chimiche. I pompieri, anche a causa del fumo, sono intervenuti con i dispositivi di protezione delle vie respiratori.

In azione anche le forze dell'ordine austriache per gestire l'emergenza, il rogo è stato tempestivamente spento ma sono ancora in corso le attività di bonifica e di verifica dei materiali.