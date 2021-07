Una colata di fango e sassi invade la strada in val di Fassa, decine di vigili del fuoco in allerta per gestione della sicurezza

MOENA. Una colata di sassi e fango si è riversata in strada in val di Fassa. Una decina i vigili del fuoco operativi per la messa in sicurezza e la rimozione del materiale.

Lo smottamento si è verificato nella serata di giovedì 22 luglio in località Masc De Senta Maria poco sopra l'area di Forno all'altezza dell'hotel Foresta sul territorio di Moena. Fortunatamente non ci sono stati feriti e nessuno è rimasto coinvolto. Un evento causato dall'intensa perturbazione che si è abbattuta sul Trentino nelle scorse ore.

A causa del maltempo nella serata di ieri sono stati numerosi, su tutto il territorio provinciale, tempestivi gli interventi tempestivi dei vigili del fuoco volontari e delle forze dell'ordine per gestire le varie criticità.

Diverse le chiamate al Numero unico per le emergenze per scantinati e garage allagati, piante e rami pericolanti, anche le strade si sono trasformate in fiumi sulla Paganella (Qui video). Anche gli scantinati della sede della Comunità di valle e dell'ambulatorio sono stati invasi dall'acqua, ore di lavoro per i pompieri di Andalo.

A Cadino, l’omonimo rio è andato in piena creando apprensione per la viabilità sulla statale. Intense e violente grandinate si sono scaricate tra la piana Rotaliana, la val di Cembra e la val di Non (Qui articolo). Diversi anche gli smottamenti, come nelle zone di Segonzano e Faedo con il materiale che è sceso sulle arterie (Qui articolo).