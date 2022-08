A piedi nella galleria viene centrata da un'auto: incidente lungo la Gardesana in uno dei tunnel lungo il lago

TORBOLE. E' accaduto quello che chi attraversa quelle gallerie in estate in macchina teme possa accadere anche a tutti, prima o dopo. Una persona che stava attraversando a piedi la galleria Corno de Bo' in località Tempesta nel comune di Nago-Torbole, è stata investita da un'auto. L'impatto è stato molto forte.

La donna, una 29enne, è stata colpita dalla macchina sulla parte del lato passeggero, è finita sul parabrezza e poi a terra. L’allarme è stato lanciato intorno alle 13 di oggi, 31 agosto, lungo la strada statale 249 “della Gardesana orientale”. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Riva del Garda, i sanitari e anche i carabinieri ed era già presente un paramedico di nazionalità estera che ha prestato le prime cure alla persona infortunata.

All'arrivo dei sanitari vista la gravità della situazione è stato fatto intervenire l’elisoccorso. Dopo essere stata stabilizzata e imbarellata la donna è stata trasferita in codice rosso all’ospedale Santa Chiara di Trento. I rilievi sono stati affidati ai carabinieri.

Purtroppo le gallerie della Gardesana sono spesso frequentate da pedoni e ciclisti che le percorrono in alcuni casi anche se prive di luci con grandi rischi sia per loro incolumità che per quella di chi si trova alla guida dei mezzi motorizzati. La galleria in questione, in particolare, è famosa per le sue falesie che si trovano all'esterno del tunnel e per le spiaggette che si trovano sotto il livello della strada.