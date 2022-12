Abbigliamento prodotto in Bulgaria, Albania e Tunisia e poi etichettato come ''Made in Italy'', maxi operazione della Finanza: frode da 8 milioni di euro

L'operazione della Guardia di Finanza è partita dal Veneto ma ha riguardato un'azienda nel bresciano e le perquisizioni sono poi avvenuto su tutto il territorio nazionale. I finanzieri hanno acquisito elementi sulla falsa etichettatura “Made in Italy” di oltre 75.000 capi di abbigliamento e individuato una maxi-frode di 8 milioni di euro