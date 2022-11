Addio a Luigi Togn, si è spento a 80 anni un patriarca del vino in Trentino e fondatore di Gaierhof, Lechthaler, Maso Poli e Torre di Luna

Fondatore dei marchi Gaierhof, Maso Poli, Lechthaler e Torre di Luna, Luigi Togn ha creduto fin da subito nel progetto de Il Dolomiti e come redazione ci stringiamo al dolore della famiglia

ROVERE' DELLA LUNA. E' morto a 80 anni Luigi Togn, figlio del capostipite Germano, fondatore dei marchi Gaierhof, Maso Poli, Lechthaler e Torre di Luna. E' stata, inoltre, una persona che ha creduto fin da subito nel progetto de Il Dolomiti, aiutando a farlo nascere e crescere negli anni, e come redazione ci stringiamo al dolore della famiglia in questo momento.

Si è spento nel giorno del suo compleanno un autentico patriarca del mondo enologico del Trentino, Togn ha contribuito alla crescita di questo settore con il lavoro e con le intuizioni. Oggi Gaierhof è diretta e gestita dalle tre figlie Romina, Valentina e Martina e dal genero Goffredo Pasolli, enologo della cantina.

La famiglia Togn è, infatti, tra le più importanti e solide del vino del Trentino e l'azienda di Roverè della Luna è un'importante realtà del mondo vitivinicolo in Italia ma anche internazionale con un mercato importante negli Stati Uniti.

E' enorme il cordoglio in Trentino per la scomparsa di un patriarca enologico in Trentino, Gaierhof ha prodotto nei decenni grandi vini bianchi, vini rossi e uve base spumante TrentoDoc.

Considerato tra le figure più importanti del comparto, Togn ha contribuito con l'impegno imprenditoriale a posizionare il Trentino sulle cartine geografiche vinicole già negli anni '70. E' stato tra gli artefici dello sviluppo del metodo classico trentino, il TrentoDoc.

