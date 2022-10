Avevano centrato il jersey ed erano morte dopo essere precipitate per un centinaio di metri: mesi dopo la tragedia recuperato il veicolo (FOTO)

Contenuto sponsorizzato

BOLZANO. Sono stati impiegati parecchi mezzi, tra i quali anche un'autogru, e molti operatori nelle operazioni che nella giornata di oggi (sabato 1 ottobre) hanno permesso di recuperare il Suv precipitato per circa 100 metri il 28 maggio scorso all'altezza del tornante 11, sulla strada Laste Alte che da Bolzano collega il Renon (Qui Articolo).

Il mezzo aveva infatti centrato la barriera new jersey, sollevandosi e scavalcandola per poi ribaltarsi diverse volte prima di fermarsi tra rocce e arbusti. Nel tragico incidente hanno perso la vita Maria Giuditta Pasinetti (75 anni) e la collaboratrice domestica Oksana Prjriz (61 anni), mentre una terza persona (Giovanna Pasinetti, sorella di Maria Giuditta) è stata ricoverata in gravi condizioni.

Sul posto per le operazioni di recupero si sono portati oggi i vigili del fuoco volontari di Auna di Sotto insieme ai carabinieri e alla polizia locale. Il veicolo è stato assicurato all'autogru sistemata al margine del tornante, che lo ha poi sollevato fino a riportarlo sulla strada, dove il Suv è stato infine caricato su un carro attrezzi.