C’è lo sciopero dei treni e un centinaio di persone restano a terra: “Ho dovuto prendere un taxi per rientrare in Trentino da Bassano”

Il racconto di una viaggiatrice trentina che ha dovuto fare i conti con lo sciopero dei treni: “Tutte le persone presenti, circa un centinaio, si sono dirette verso la biglietteria dove un unico addetto non era in grado di dare informazioni”

Foto d'archivio

BASSANO DEL GRAPPA. Fra domenica e lunedì 21 marzo il personale ferroviario di Trenitalia è sceso in sciopero. L’agitazione sindacale era stata ampiamente annunciata ciononostante non sono mancati i disagi diverse corse infatti sono state cancellate in Trentino-Alto Adige e nelle regioni limitrofe.

A Bassano del Grappa però molti pendolari hanno dovuto trovare delle soluzioni alternative dopo che le loro corse sono state cancellate. “Stavo rientrando da Venezia e alle 19e25 avrei preso il regionale da Bassano verso Trento ma arrivata in stazione ho scoperto che era stato cancellato”, racconta un’utente trentina. Il problema è che pure la corsa successiva, quella delle 21e25, era stata soppressa.

“Tutte le persone lì presenti – circa un centinaio, prosegue la viaggiatrice – si sono dirette verso la biglietteria dove un unico addetto non era in grado di dare informazioni e l’unica risposta era che la Centrale Operativa era già stata contattata e che attendevano istruzioni”. Una situazione inaspettata per molti pendolari che a quel punto non sapevano più cosa fare.

“Nessuno sapeva nulla – afferma la donna – e il personale della stazione non sapeva nemmeno se sarebbero arrivati degli autobus sostituiti. Fortunatamente sono riuscita a rientrare condividendo un taxi con altre 5 persone e dividendo la spesa, ma a Bassano sono rimaste tante persone a piedi così come immagino abbiano avuto forti disagi anche i passeggeri che avrebbero dovuto prendere il treno cancellato delle 21e25”.