Concerto Vasco, le strade e le vie diventano un fiume di persone dopo il grande evento (VIDEO): ''Deflusso regolare, ma massima attenzione: prudenza e pazienza''

TRENTO. "Stiamo monitorando attentamente il deflusso degli spettatori del concerto verso la città, le navette per i parcheggi e la stazione". Queste le parole di Maurizio Fugatti, presidente della Provincia, terminato il concerto di Vasco Rossi alla Trentino Music Arena. "Se finora la situazione è stata regolare, ci sono ancora alcuni punti critici che seguiamo con cura. Invitiamo dunque tutti gli spettatori ad un ritorno il più possibile ordinato e con calma, approfittando anche della Notte bianca organizzata dalla città con i suoi esercenti".

Il maxi evento è terminato poco dopo la mezzanotte e da lì è iniziato il deflusso: un enorme fiume di persone che ha lasciato l'area di San Vincenzo. "Ringrazio fin d’ora - spiega Fugatti - tutti coloro che stanno lavorando per la sicurezza e quanti hanno lavorato all’organizzazione di un evento che non ha precedenti in Trentino e per il quale il Trentino si è attentamente preparato. In piena collaborazione tra Provincia, Comune, corpi dello Stato, volontariato, associazioni".

La situazione è attentamente seguita dalla sala operativa della Protezione civile che coordina in tempo reale il dispositivo di sicurezza.

"Siamo in una fase delicata. Stiamo monitorando metro per metro per fare in modo che tutto avvenga senza problemi, anche nella fase in centro città. Finora non c’è stato alcun problema, ma siamo ancora in una fase che richiede la massima attenzione. Le persone - dice il questore Alberto Francini - devono avere pazienza e non avere fretta nel ritorno a piedi, verso le navette per i parcheggi e verso la stazione. Tutti stanno lavorando al meglio per garantire la sicurezza".

Un’anteprima nazionale che sancisce il ritorno delle stagioni dei grandi eventi dopo il lungo stop imposto dalla pandemia Covid. "Dobbiamo essere grati alla protezione civile, una vera eccellenza del nostro Trentino", commenta Franco Ianeselli, sindaco di Trento. "Il deflusso procede regolarmente. Pra prudenza e pazienza dopo un bellissimo concerto".