Coronavirus, 118 i nuovi contagi e salgono a 26 i ricoveri in Trentino. Nessuna dose di vaccino somministrata nelle ultime 24 ore

Nelle ultime 24 ore, secondo i dati forniti da Piazza Dante, sul territorio trentino non è stata somministrata nessuna dose di vaccino contro il Covid-19. Sale leggermente nel frattempo il numero di ricoveri mentre non si segnala nessun decesso

TRENTO. E' di 118 nuovi contagi e zero decessi il bilancio del bollettino quotidiano sull'andamento epidemiologico in Provincia di Trento, dove aumentano leggermente i ricoveri. Secondo i dati forniti da Piazza Dante poi, nelle ultime ventiquattro ore non è stata somministrata nessuna dose di vaccino contro il Covid-19, con il totale delle dosi finora somministrate fermo a 1.224.284 (cifra che comprende 428.320 seconde dosi e 354.351 terze dosi).

Sale leggermente, come detto, il numero dei ricoveri in ospedale (26 in tutto), dove ieri si sono registrati 3 nuovi ingressi a fronte di 2 dimissioni. In rianimazione al momento solo 1 paziente. Meno di un migliaio poi i tamponi analizzati: 836 quelli antigenici (che hanno rilevato 117 positivi), mentre i molecolari sono stati 137 (con 1 esito positivo e la conferma di 2 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi).

Ecco i nuovi contagi per fasce d'età:

3 di 0-2 anni

0 di 3-5 anni

3 di 6-10 anni

3 di 11-13 anni

3 di 14-18 anni

31 di 19-39 anni

36 di 40-59 anni

18 di 60-69 anni

11 di 70-79 anni e

10 di 80 o più anni

Infine, i 108 nuovi guariti registrati sul territorio provinciale nelle ultime ventiquattro ore portano il totale da inizio pandemia a 166.269.