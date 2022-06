Covid, altri 565 positivi in Trentino e i casi attivi salgono 3.947 sul territorio provinciale ma la situazione negli ospedali è in leggero miglioramento

TRENTO. Nessun decesso nelle ultime 24 ore, mentre sono stati trovati 565 positivi. I guariti sono 223 in più per un totale di 169.222 guarigioni da inizio epidemia. E c'è un leggero miglioramento negli ospedali con le terapie intensive restano vuote. Sono invece 3.947 i casi attivi (+339 rispetto a ieri). Questo il report di oggi, giovedì 30 giugno, per quanto riguarda la situazione epidemiologica sul territorio.

Sono stati analizzati 2.105 tamponi tra molecolari e antigenici. Sono stati trovati 8 positivi dall'analisi di 199 test molecolari; 557 i casi che sono stati trovati a fronte di 1.906 antigenici. Il totale è di 565 casi per un rapporto contagi/tamponi molto alto a 26,8%.

Suddivisione per classi di età: 5 nuovi contagi in fascia 0-2 anni; 5 casi tra 3-5 anni; 14 casi tra 6-10 anni; 7 casi tra 11-13 anni; 12 casi tra 14-18 anni; 138 casi tra 19-39 anni; 205 casi tra 40-59 anni; 76 casi tra 60-69 anni; 56 casi tra 70-79 anni e 47 casi di 80 o più anni.

Nessun decesso nelle ultime 24 ore. Attualmente ci sono 48 (-2) pazienti ricoverati, di cui 0 nel reparto di rianimazione. Ieri sono stati registrati 4 ricoveri e 6 dimissioni.

Campagna vaccinale. Sono 1.226.678 le dosi somministrate in Trentino, di cui 428.423 seconde dosi e 347.570 terze dosi.

E' in crescita la circolazione virale in Italia. A rilevarlo il monitoraggio della Fondazione Gimbe che, nella settimana 22-28 giugno, evidenzia un ulteriore aumento dei nuovi casi (+50,4%) in tutte le Regioni. In ulteriore aumento gli indicatori ospedalieri con l’area medica che segna un incremento di quasi 2.000 posti letto Covid in 18 giorni. Il rallentamento della campagna vaccinale degli ultimi mesi in Trentino segue il trend nazionale con le percentuali che non aumentano.