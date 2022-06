Covid, in Alto Adige impennata di contagi: 480 positivi in 24 ore e l'incidenza torna ai livelli di inizio maggio

Il virus continua circolare con una certa forza in Provincia di Bolzano e addirittura il rapporto contagi/tamponi nelle ultime 24 ore è salito al 22,5%

BOLZANO. Impennata di contagi nelle ultime 24 ore in Alto Adige dove il bollettino dell'azienda sanitaria è tornato a far segnare centinaia di positivi, addirittura 480 su 2120 tamponi con un rapporto positivi/tamponi del 22,5%. Praticamente quasi 1 tampone su 4 risulta essere positivo.

Schizza anche l'incidenza a 7 giorni mai così alta dai primi di maggio: 464 casi ogni 100.000 abitanti. Fortunatamente non si registrano decessi e nemmeno nuovi ricoveri che restano comunque a un livello doppio rispetto al vicino Trentino: a Bolzano ci sono 50 pazienti ricoverati e 1 in terapia intensiva mentre a Trento ci sono 29 pazienti ricoverati e nessuno in terapia intensiva.

I laboratori dell'Azienda sanitaria di Bolzano nelle ultime 24 ore hanno effettuato 407 tamponi PCR e registrato 21 nuovi casi positivi. Inoltre 459 test antigenici positivi. A livello provinciale ad oggi (23 giugno) sono stati effettuati in totale 895.206 tamponi su 322.660 persone.

I numeri in breve:

Test PCR:

Tamponi effettuati ieri (22 giugno): 407

Nuovi casi testati positivi da PCR: 21

Numero delle persone testate positive al coronavirus: 223.804

Numero complessivo dei tamponi effettuati: 895.206

Numero delle persone sottoposte al test PCR: 322.660 (+100)

Test antigenici:

Numero complessivo test antigenici: 2.948.109

Test antigenici eseguiti ieri: 1.713

Numero delle persone testate positive dai test antigenici: 459

Dati casi positivi del 22.06. per fascia d'età:

0-9: 18 = 4%

10-19: 41 = 9%

20-29: 51 = 11%

30-39: 64 = 13%

40-49: 88 = 18%

50-59: 87 = 18%

60-69: 74 = 15%

70-79: 29 = 6%

80-89: 21 = 4%

90-99: 7 = 1%

over 100: 0 = 0%

totale: 480 = 100%

Altri dati

Pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri: 50

Pazienti Covid-19 ricoverati nelle strutture private convenzionate (postacuti): 0

Numero di pazienti Covid ricoverati in reparti di terapia intensiva: 1

Numero di pazienti Covid ricoverati/e in reparti di terapia subintensiva: 0

Decessi complessivi (incluse le case di riposo): 1.485 (+0)

Persone in quarantena/isolamento domiciliare: 3.180

Persone che hanno concluso la quarantena e l'isolamento domiciliare: 330.047

Persone alle quali sinora sono state imposte misure di quarantena obbligatoria o isolamento: 333.227

Guariti totali: 219.139 (+199)