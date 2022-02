Covid in Trentino, 3 morti nelle ultime 24 ore: ''Due vaccinati e un non immunizzato''. Netto miglioramento della situazione negli ospedali

TRENTO. Sono stati registrati altri 3 decessi in Trentino, mentre sono stati trovati 426 nuovi positivi. Ci sono 5.721 persone attualmente contagiate. Sono 887 i guariti nelle ultime 24 ore. Cala ancora il numero delle persone che ricorrono alle cure negli ospedali trentini: "Numeri da zona bianca", ha commentato il presidente Maurizio Fugatti nel corso del punto stampa per anticipare gli ultimi dati della situazione epidemiologica (Qui articolo).

Questo il report completo di oggi, venerdì 18 febbraio, per quanto riguarda l'emergenza Covid sul territorio provinciale.

Sono stati analizzati 4.707 tamponi tra molecolari e antigenici. Sono stati trovati 20 positivi dall'analisi di 406 tamponi molecolari; gli altri 406 casi sono stati trovati a fronte di 4.524 test antigenici. Il totale è di 426 casi e il rapporto contagi/tamponi si attesta a 9%. C'è anche la conferma di 2 positività intercettate dai test rapidi dei giorni scorsi.

Suddivisione per classi di età: 21 nuovi contagi in fascia 0-2 anni; 7 casi tra 3-5 anni; 39 casi tra 6-10 anni; 20 casi tra 11-13 anni; 25 casi tra 14-18 anni; 100 casi tra 19-39 anni; 134 casi tra 40-59 anni; 29 casi tra 60-69 anni; 20 casi tra 70-79 anni e 31 casi di 80 o più anni. Sono 24 le classi scolastiche in quarantena con gli alunni che seguono le lezioni in modalità Dad.

Sono 3 i morti nelle ultime 24 ore. "Si tratta di tre uomini, in età avanzata, che soffrivano di altre patologie. Un ultranovantenne non vaccinato - commenta la Provincia attraverso una nota - e un ottantenne vaccinato, sono deceduti in ospedale, mentre un paziente di oltre 80 anni, vaccinato, è venuto a mancare in una struttura sanitaria intermedia".

Migliora la situazione sul fronte ospedaliero, un trend che consente all'Azienda provinciale per i servizi sanitari di prevedere una rimodulazione dell'offerta sanitaria per ritornare quanto prima alla normalità: riaprono i punti nascita di Cles e Cavalese, inoltre si prevede di potenziare l'attività chirurgica (Qui articolo). Attualmente ci sono 87 (-13 rispetto a ieri) pazienti ricoverati di cui 7 (-5) si trovano nel reparto di rianimazione: ieri ci sono stati 12 ricoveri e 23 dimissioni.

Campagna vaccinale: sono 1.174.278 le dosi di cui 421.194 sono seconde dosi e 304.203 sono terze dosi.