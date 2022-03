Covid in Trentino, l'1,4% della popolazione di Folgaria è attualmente positivo. Sono stati trovati 12 nuovi positivi a Mezzocorona. I casi Comune per Comune

Trovati 299 positivi, 0 decessi nelle ultime 24 ore. Registrate 387 guarigioni. Sono 50 i pazienti in ospedale. Nella giornata di sabato a San Vincenzo gli over 12 possono vaccinarsi senza prenotazione mentre da lunedì il Trentino entra in zona bianca

TRENTO. Sono 140.843 casi e 1.587 decessi in Trentino per coronavirus da inizio epidemia, sono 136.142 i guariti da inizio emergenza e 3.114 gli attuali positivi. Sono state registrate altre 387 guarigioni nelle ultime 24 ore. Sono 50 le persone in ospedale, di cui 9 in alta intensità e 4 in terapia intensiva. Sono 13 i territori Covid-free: Valdaone, Tre Ville, Commezzadura, Telve di Sopra, Bondone, Garniga Terme, Bocenago, Palù del Fersina, Cis, Cavizzana, Castel Condino, Massimeno e Sagron Mis, mentre tutti gli altri hanno almeno 1 positività.

Oggi sono stati comunicati 299 contagi e 0 morti. Stabile la situazione negli ospedali. Campagna vaccinale: sono 1.188.869 le dosi di cui 424.393 sono seconde dosi e 315.051 sono terze dosi. Da lunedì il Trentino entra in zona bianca: "Un segnale di fiducia e di speranza", il commento di Maurizio Fugatti, presidente della Provincia (Qui articolo).

Nella giornata di oggi, l'Azienda provinciale per i servizi sanitari ha diffuso il Rapporto annuale sulla sicurezza dei vaccini anti Covid-19 pubblicato dal Centro provinciale di farmacovigilanza trentino, in linea con quanto fatto a livello nazionale da Aifa, l’Agenzia italiana del farmaco: sono state 1.726 le reazioni avverse segnalate in Trentino a seguito della somministrazione del vaccino contro Covid: un tasso dello 0,17%. Un dato che colloca il territorio al terzo posto in Italia per tasso di segnalazione (Qui articolo).

L'Apss comunica inoltre che sabato 5 marzo al centro vaccinale San Vincenzo di Mattarello a Trento sarà possibile effettuare la vaccinazione senza appuntamento: l'accesso libero sarà dalle 9 alle 12.30 per gli over 12 anni. I prodotti a disposizione sono Pfizer, Moderna e Novavax. Per ridurre i tempi di permanenza nel centro vaccinale le autorità sanitarie di presentarsi con la tessera sanitaria e i moduli “Consenso” e “Scheda anamnestica” già compilati (Qui info e documenti).

Attualmente a Ronzo-Chienis il 2,4% della popolazione è positivo, seguono Mazzin, Frassilongo e Luserna (1,5%) e Folgaria (1,4%). I tassi di contagio più bassi in questa fase dell'emergenza si riscontrano a Porte di Rendena (0,06%), Spiazzo (0,08%) e Castelnuovo e Sella Giudicarie (0,1%).

I primi 30 centri per numero di abitanti (esclusi quelli già nominato in precedenza): Trento a 0,5%; Rovereto a 0,6%; Pergine a 0,5%; Arco a 0,5%; Riva del Garda a 0,4%; Mori a 0,5%; Lavis a 0,7%; Ala a 0,5%; Levico Terme a 0,4% e Mezzolombardo a 0,7%.

E ancora Cles a 0,8%; Borgo Valsugana a 0,2%; Predaia a 0,4%; Mezzocorona a 0,8%; Primiero San Martino di Castrozza a 0,2%; Ledro a 0,4%; Dro a 0,6%, Vallelaghi a 0,5%, Baselga di Pinè a 0,4% e Altopiano della Vigolana a 0,6%; Ville d'Anaunia a 0,6%; Storo a 0,4%; Predazzo a 0,6%; Avio a 0,5%, Cavalese a 0,7%; Civezzano a 0,5%; Brentonico a 0,6%; San Michele all'Adige a 0,4%; Caldonazzo a 0,4% e Villa Lagarina a 0,7%.

Oggi trovati 299 positivi a fronte di 3.599 tamponi tra molecolari e antigenici (rapporto a 8,3%) nelle ultime 24 ore: 60 casi a Trento; 18 positivi a Rovereto; 12 contagi a Mezzocorona.

E 9 casi a Riva del Garda, 8 positivi a Pergine; 7 contagi a Ala, Mezzolombardo e Altipiano della Vigolana; 6 infezioni a Arco, Levico e Folgaria; 5 contagiati a Brentonico; 4 casi a Cles, Dro, Vallelaghi, Avio, Isera, Malè e Dimaro Folgarida.

Sono stati trovati 3 contagi a Mori, Lavis, Predaia, Ville d'Anaunia, Pomarolo, Cembra Lisignago e Sant'Orsola; 2 casi a Storo, Predazzo, Civezzano, San Michele all'Adige, San Giovanni di Fassa, Castel Ivano, Terre d'Adige, Tesero, Besenello, Moena, Ville di Fiemme, Grigno, Campodenno, Castello Tesino, Andalo, Molveno e Ronzo Chienis.

Poi 1 positivo a Borgo Valsugana, Primiero San Martino di Castrozza, Caldonazzo, Villa Lagarina, Aldeno, Comano Terme, Sella Giudicarie, Nago-Torbole, Castello-Molina di Fiemme, Nogaredo, Tenno, Telve, Ziano di Fiemme, Roverè della Luna, San Lorenzo Dorsino, Albiano, Canal San Bovo, Segonzano, Vallarsa, Calceranica, Nomi, Rabbi, Spormaggiore, Stenico, Molveno, Cavareno, Castelnuovo, Carisolo, Mezzana, Panchià, Livo, Giustino, Cimone, Caderzone, Soraga di Fassa, Torcegno, Terzolas, Cavedago, Ronchi Valsugana, Cinte Tesino e Vignola-Falesina.