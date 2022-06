Covid, nessun decesso in Trentino e sono stati trovati 166 positivi. Appena 54 le nuove vaccinazioni nelle ultime 24 ore

Sono stati trovati 166 positivi a fronte di 1.401 tamponi. Zero decessi nelle ultime 24 ore. Sono 26 i pazienti ricoverati in ospedale

TRENTO. Zero decessi nelle ultime 24 ore e sono stati trovati 166 positivi. Sono 1.209 i casi attivi (-38 rispetto a ieri). Stabile la situazione negli ospedali con un paziente in meno ricoverato in area medica. Questo il report di oggi, sabato 4 giugno, per quanto riguarda la situazione Covid sul territorio.

Sono stati analizzati 1.401 tamponi tra molecolari e antigenici. Sono stati accertati 2 positivi dall'analisi di 168 test molecolari; gli altri 164 casi sono stati trovati a fronte di 1.233 antigenici. Il totale è di 166 casi per un rapporto contagi/tamponi a 11,8%. I molecolari poi confermano 2 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi.

Suddivisione per classi di età: 3 nuovi contagi in fascia 0-2 anni; 0 casi tra 3-5 anni; 5 casi tra 6-10 anni; 2 casi tra 11-13 anni; 7 casi tra 14-18 anni; 31 casi tra 19-39 anni; 53 casi tra 40-59 anni; 34 casi tra 60-69 anni; 16 casi tra 70-79 anni e 15 casi di 80 o più anni. Attualmente non ci sono classi in isolamento con lezioni in didattica a distanza.

Nessun decesso e attualmente ci sono 26 (-1) pazienti ricoverati di cui 2 (stabile) si trovano nel reparto di rianimazione. Ieri sono stati registrati 1 ricovero e 2 dimissioni.

Campagna vaccinale. Sono 1.223.070 le dosi somministrate in Trentino, di cui 428.268 seconde dosi e 344.217 terze dosi. Le vaccinazioni sono progredite di pochissime unità (+54) rispetto alle precedenti 24 ore. Il dato si conferma con un trend particolarmente basso; la campagna è praticamente ferma e questo quadro preoccupa le autorità sanitarie in vista dell'autunno (Qui articolo).