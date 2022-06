Covid, 0 morti in Trentino e sono stati trovati 99 positivi. C'è un solo paziente in terapia intensiva

Sono stati trovati 99 positivi a fronte di 891 tamponi. Zero decessi nelle ultime 24 ore. Sono 24 i pazienti ricoverati in ospedale

TRENTO. Zero decessi nelle ultime 24 ore e sono stati trovati 99 positivi. Sono state accertate 126 guarigioni. Migliora la situazione negli ospedali e scende il numero dei pazienti in terapia intensiva. Questo il report di oggi, domenica 5 giugno, per quanto riguarda la situazione Covid sul territorio.

Sono stati analizzati 891 tamponi tra molecolari e antigenici. Sono stati accertati 4 positivi dall'analisi di 140 test molecolari; gli altri 95 casi sono stati trovati a fronte di 751 antigenici. Il totale è di 99 casi per un rapporto contagi/tamponi a 11,1%.

Suddivisione per classi di età: 2 nuovi contagi in fascia 0-2 anni; 2 casi tra 3-5 anni; 3 casi tra 6-10 anni; 2 casi tra 11-13 anni; 3 casi tra 14-18 anni; 18 casi tra 19-39 anni; 34 casi tra 40-59 anni; 18 casi tra 60-69 anni; 11 casi tra 70-79 anni e 6 casi di 80 o più anni. Attualmente non ci sono classi in isolamento con lezioni in didattica a distanza.

Nessun decesso e attualmente ci sono 24 (-2) pazienti ricoverati di cui 1 (-1) si trova nel reparto di rianimazione. Ieri sono stati registrati 2 ricoveri e 4 dimissioni.

Campagna vaccinale. Sono 1.223.071 (+1) le dosi somministrate in Trentino, di cui 428.268 seconde dosi e 344.218 terze dosi. Le vaccinazioni sono progredite di pochissime unità nelle ultime settimane. Il dato si conferma con un trend particolarmente basso; la campagna è praticamente ferma e questo quadro preoccupa le autorità sanitarie in vista dell'autunno (Qui articolo).