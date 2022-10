Covid, sono stati trovati oltre mille positivi in Trentino nelle ultime 24 ore ma resta stabile il numero dei ricoveri in ospedale

Sono stati trovati 1.013 positivi a fronte di 4.131 tamponi. Nessun decesso nelle ultime 24 ore. Sono 73 i pazienti ricoverati in ospedale, di cui 4 in rianimazione

TRENTO. Nessuna vittima ma sono stati trovati 1.013 positivi. Stabile la situazione negli ospedali e c'è un paziente in meno in terapia intensiva. Questo il report di oggi, martedì 4 novembre, per quanto riguarda la situazione epidemiologica sul territorio.

Sono stati analizzati 4.131 tamponi tra molecolari e antigenici. Sono stati trovati 8 positivi dall'analisi di 199 test molecolari; 1.005 i casi che sono stati trovati a fronte di 3.932 antigenici. Il totale è di 1.013 casi per un rapporto contagi/tamponi a 24,5%.

Suddivisione per classi di età: 9 nuovi contagi in fascia 0-2 anni; 5 casi tra 3-5 anni; 10 casi tra 6-10 anni; 20 casi tra 11-13 anni; 31 casi tra 14-18 anni; 204 casi tra 19-39 anni; 400 casi tra 40-59 anni; 148 casi tra 60-69 anni; 115 casi tra 70-79 anni e 71 casi di 80 o più anni.

Nessun decesso nelle ultime 24 ore. Fronte ospedaliero. Attualmente ci sono 73 (stabile) pazienti ricoverati, di cui 4 (-1) nel reparto di rianimazione. Ieri sono stati registrati 13 ricoveri e 13 dimissioni.

Campagna vaccinale. Sono 1.256.291 le dosi complessivamente somministrate in Trentino, di cui seconde 428.967 dosi, 341.180 terze dosi e 35.145 quarte dosi.