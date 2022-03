Dalle medicine agli alimenti di prima necessità, dal Trentino in partenza per l'Ucraina un nuovo carico di aiuti

TRENTO. Partirà nelle prime ore di domani mattina da Matterello un carico di medicinali e alimenti in aiuto della popolazione Ucraina. Un viaggio che si è potuto realizzare grazie dall'impegno di numerose comunità locali presenti sul territorio che hanno deciso di unire le proprie forze per aiutare l'associazione Rasom, l'Associazione culturale di ucraini in Trentino.

Un'azione importante che è stata resa possibile anche dal mezzo messo a disposizione da Andrea Pellegrini, autostrasportatore e presidente di Fai-Confcommercio Trentino e soprattutto all'autista che ha deciso di offrire la propria 'guida' in maniera volontaria.

Quello che partirà domani mattina sarà un viaggio particolare perché sarà fatto dal primo mezzo trentino che entrerà direttamente in Ucraina.

Il carico, infatti, arriverà a Mukacheve in Ucraina. Come già detto, saranno trasportati medicinali e alimenti di prima necessità che saranno poi consegnati alle comunità colpite dalla drammatica guerra.