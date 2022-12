Dopo 36 e 37 anni di lavoro in congedo i luogotenenti Roberto Baù e Paolo Conti

TRENTO. In congedo dopo 36 e 37 anni di lavoro. Stiamo parlando del luogotenente carica speciale Roberto Baù e del luogotenente carica speciale Paolo Conti.

Roberto Baù, comandante della Stazione di Ala sin dal 2007, cesserà il servizio effettivo per essere collocato in congedo. Il sottoufficiale, arruolatosi nel 1986, ha prestato servizio in Sardegna e in diverse località del Trentino.

Nei 15 anni trascorsi presso il comando di Ala, ha garantito una presenza costante sul territorio e una continua vicinanza al cittadino con particolare attenzione alle fasce deboli quali gli anziani e le donne, ricevendo il plauso delle autorità locali e della cittadinanza.

La Compagnia di Borgo Valsugana ha voluto rendere omaggio oggi, invece, a Paolo Conti Comandante della Stazione di Borgo Valsugana dal 2014 e precedentemente Comandante della Stazione di Roncegno.

Entrambi hanno ricevuto il plauso delle autorità locali ed è stato anche elogiata la presenza costante sul territorio e la vicinanza al cittadino con particolare attenzione alle fasce deboli quali gli anziani le donne ed i bambini.