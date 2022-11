Drammatico tamponamento sull’A22: morto il noto architetto trentino Giovanni Stainer

Giovanni Stainer e la moglie stavano rientrando alla loro abitazione di Lavis quando sono rimasti coinvolti in un incidente stradale: l’87enne è deceduto per via delle gravi ferite riportate

TRENTO. Alla fine non ce l’ha fatta, l’architetto Giovanni Stainer è morto lo scorso 31 ottobre in ospedale dopo essere stato ricoverato per via di un incidente stradale. Il drammatico tamponamento è avvenuto lo scorso venerdì, 28 ottobre, mentre Stainer e la moglie stavano rientrando alla loro abitazione di Lavis. L’incidente è avvenuto lungo l’autostrada del Brennero A22, all’altezza di Rovereto. L’87enne era stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva al Santa Chiara di Trento.

Stainer aveva conseguito il diploma al liceo classico a Trento per poi conseguire la laurea in ingegneria a Padova e quella di architettura a Venezia. L’architetto 87enne, che aveva un studio a Lavis dove lavorava assieme a uno dei due figli, ha firmato alcune importanti opere in Trentino, fra queste si ricordano il condominio Grundig di Lavis, il centro commerciale Top center, Le Fornaci e la direzione centrale dell’Azienda sanitaria trentina.

L’87enne lascia la moglie Gloria e i figli Luce e Giulia. I funerali si terranno nella chiesetta del cimitero di Lavis il 3 novembre alle 15. La comunità di Lavis si è stretta nel dolore della famiglia.