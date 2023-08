Tragico scontro auto-scooter: addio al 57enne Mauro Trainotti. La moglie è ricoverata in gravi condizioni al Santa Chiara

Il 57enne ha perso la vita a causa del violento impatto. La moglie è ricoverata in gravi condizioni al Santa Chiara

ROVERETO. L'allarme era scattato nel primo pomeriggio di ieri, 20 agosto, quando lungo la strada statale 12, all'altezza della rotatoria tra il campo della Protezione civile e il Rovercenter a Marco di Rovereto, un scooter e un'auto si sono scontrati. Secondo le prime ricostruzioni, l'auto in direzione Trento avrebbe svoltato e nella manovra colpito lo scooter in fase di sorpasso.

Dopo la chiamata ai soccorsi, l'intervento dell'ambulanza e autosanitaria di Trentino Emergenza, insieme all'ambulanza della Croce Rossa Italiana, è stato tempestivo. Sul posto si sono portati anche l'elisoccorso, i vigili del fuoco di Rovereto e le forze dell'ordine per effettuare i rilievi, ricostruire la dinamica e gestire il traffico (QUI ARTICOLO).

Le due persone a bordo dello scooter, dopo il violentissimo impatto con un'auto, sono state sbalzate per diversi metri sull'asfalto. Mauro Trainotti, il 57enne alla guida dello scooter, ha perso la vita a causa della violenta caduta mentre la moglie, di 55 anni, è stata elitrasportata d'urgenza al Santa Chiara in gravi condizioni: è attualmente ricoverata in terapia intensiva con prognosi riservata.

Mauro Trainotti, di origini alensi, viveva da anni a Riva del Garda ed era molto conosciuto in zona soprattutto dal punto di vista sportivo e per il suo amore per la scalata, che praticava spesso sulle rocce dell'Alto Garda.