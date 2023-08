Tragico scontro auto-scooter in Vallagarina, due persone sbalzate sull'asfalto: morto un 57enne

ROVERETO. Incidente tra un'auto e uno scooter, le due persone a bordo dello stesso mezzo sono state sbalzate per diversi metri sull'asfalto. Un 57enne ha perso la vita mentre una 59enne è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale.

L'allerta è scattata intorno alle 14.30 di oggi, domenica 20 agosto, lungo la strada statale 12 all'altezza della rotatoria tra il campo della Protezione civile e il Rovercenter a Marco di Rovereto.

Secondo le prime ricostruzioni, un'auto in direzione Trento ha svoltato e nella manovra ha colpito uno scooter in fase di sorpasso. Un impatto violento e le due persone a bordo dello scooter sono state scaraventate a terra.

Immediato l'allarme e sul posto si sono portati i soccorsi, ambulanza e autosanitaria di Trentino Emergenza, ambulanza della Croce Rossa Italiana, vigili del fuoco di Rovereto e forze dell'ordine per effettuare i rilievi, ricostruire la dinamica e gestire il traffico.

L'area è stata isolata e messa in sicurezza mentre l'elicottero di rientro da Verona per un servizio è stato dirottato in Vallagarina per supporto alle attività di soccorso.

Il personale sanitario si è preso carico delle persone coinvolte nell'incidente. Sono state trasportate in elicottero all'ospedale Santa Chiara di Trento. Il 57enne, purtroppo, non ce l'ha fatta mentre la 55enne è in gravi condizioni.