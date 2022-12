Era ricercata per furto: arrestata una 24enne a Lavis. Denunciato anche un 20enne in possesso di un coltello lungo 14 centimetri

TRENTO. Ricercata per furto viene individuata dai carabinieri a Lavis: scatta l'arresto per una donna classe 1998. I militari dell'arma sono entrati in azione nella serata di sabato 17 settembre: la giovane, già nota come detto alle forze dell'ordine e proveniente dal Lazio, era destinataria di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, dovendo scontare la pena di 2 anni e 10 mesi di detenzione per aver commesso reati contro il patrimonio.

I carabinieri, nell'ambito del controllo del territorio rivolto alla prevenzione dei furti in abitazione, l'hanno individuata mentre si aggirava in via Rosmini e, dopo tutti i controlli del caso, hanno scoperto che la 24enne era ricercata: a quel punto è quindi scattato l'arresto e la giovane è stata portata in carcere a Trento.

Sempre nella serata di sabato, i militari dell'arma della stazione di Trento hanno invece denunciato un cittadino di nazionalità straniera (ma residente in città) di 20 anni, per porto di armi od oggetti atti a offendere: il giovane è stato infatti identificato mentre si aggirava in auto portandosi immotivatamente al seguito un coltello con una lama di ben 14 centimetri.