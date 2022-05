Fuochi d'artificio e grande entusiasmo (VIDEO): terminato il concerto di Vasco Rossi. Inizia il lungo deflusso del pubblico

TRENTO. La canzone "Albachiara" e i fuochi d'artificio, terminato il grande show di Vasco Rossi.

Dopo due e mezza di spettacolo, si è concluso poco dopo mezzanotte l'evento con il Blasco che ha trascinato il pubblico accorso all'Area di San Vincenzo.

"Spettacolare" e "Stupendo", "Fantastico, sempre come la prima volta" e "Super e finalmente anche in Trentino", l'entusiasmo dei fan.

Da "Sally" a "Albachiara", da "Stupendo" a "Senza parole" fino all'ultimo album "Siamo qui" uscito nel novembre scorso, Vasco Rossi si è esibito nei più celebri pezzi che hanno caratterizzato e costellato i suoi 45 anni di carriera.

Nel corso della serata, il rocker ha inoltre lanciato un messaggio contro la guerra dal mega palco: "Fuck the war, 'fanculo la guerra, facciamo l'amore, facciamo la pace".

E' ora iniziato il deflusso delle circa 120 mila persone presenti alla Trentino Music Arena.

La situazione è attentamente seguita dalla sala operativa della Protezione civile che coordina in tempo reale il dispositivo di sicurezza.

"Siamo in una fase delicata. Stiamo monitorando metro per metro per fare in modo che tutto avvenga senza problemi, anche nella fase in centro città. Finora non c’è stato alcun problema, ma siamo ancora in una fase che richiede la massima attenzione. Le persone devono avere pazienza e non avere fretta nel ritorno a piedi, verso le navette per i parcheggi e verso la stazione. Tutti stanno lavorando al meglio per garantire la sicurezza", commenta il questore Alberto Francini.